Peut-on passer des vacances sans risques, en pleine pandémie? C’est la question à laquelle l’agence de voyages Sunweb et la compagnie aérienne Transavia, soutenues par le gouvernement néerlandais, proposent de répondre. Comment? En organisant un séjour test de huit jours, à 399 euros (env. 440 fr.), sur l’île grecque de Rhodes pour 189 Néerlandais, âgés de 18 à 70 ans. Dès le 12 avril, ces cobayes, sélectionnés parmi quelque 25’000 candidatures et représentatifs de la population, participeront à une expérience grandeur nature. Isolés dans un cinq-étoiles où aucune autre personne extérieure ne sera admise, hormis le personnel de l’établissement qui sera régulièrement testé, les vacanciers pourront profiter des infrastructures, comme la piscine et les restaurants, mais ne seront pas autorisés à sortir du complexe pour découvrir les activités culturelles et sportives locales. Une partie de la plage sera privatisée.