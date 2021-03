Nigeria : 19 morts dans une embuscade djihadiste contre des militaires

Quinze soldats et quatre miliciens pro-gouvernementaux ont été tués dans une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l’Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué samedi des sources militaires.

Des membres présumés du groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) ont tendu une embuscade jeudi contre un convoi de l’armée nigériane près de la localité de Gudumbali, dans la région du lac Tchad, selon ces sources. «Nous avons perdu 15 soldats et membres des JTF (milice locale) dans cette embuscade terroriste menée dans la forêt près de Gudumbali», a déclaré un officier, s’exprimant sous couvert d’anonymat. Treize autres membres du convoi, dont 10 soldats, ont été blessés dans l’attaque.

Dans un communiqué publié samedi, l’Iswap a revendiqué l’attaque, affirmant avoir tué 33 membres du convoi et fait un prisonnier, tandis que «les survivants ont pris la fuite». Le groupe affirme également avoir détruit quatre véhicules militaires, en avoir saisi sept autres ainsi «qu’un grand nombre d’armes et de munitions». L’armée nigériane a subi de très lourdes pertes ces dernières années face aux combattants d’Iswap, branche dissidente du groupe Boko Haram qui sème la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis plus de 10 ans.