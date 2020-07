193 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures

Le bilan mondial de la pandémie

La pandémie a fait au moins 660.787 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 13h. Plus de 16’76’.080 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 149’260 décès. Suivent le Brésil avec 88’539 morts, le Royaume-Uni avec 45’878 morts, le Mexique avec 44’876 morts et l'Italie avec 35’123 morts Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100’000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (68), l'Espagne (61), l'Italie (58), et la Suède (56).