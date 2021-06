Coronavirus - 194 nouveaux cas en Suisse, 4 décès, 0 hospitalisation

194 nouvelles personnes testées positives, 0 hospitalisation supplémentaire et 4 nouveaux décès ont été enregistrés en Suisse et au Liechtenstein, selon le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Le site indique 78 hospitalisations, mais il s’agit uniquement de «déclarations tardives durant la période de mars 2020 à la mi-⁠mai 2021». Il n’y a donc eu aucune déclaration d’hospitalisation durant ces dernières 24 heures, une première depuis juin 2020. Reste que cela ne veut pas dire qu’il n’y a vraiment eu aucune hospitalisation, leur annonce pouvant en effet survenir avec un temps de retard. Pour les décès, le nombre affiché est de 7, car 3 déclarations tardives y ont été rajoutées. Lors des dernières 24 heures, 21’111 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 2,5% (0,8% pour les tests rapides antigéniques).