Suisse - 1er Août: sanctions promises pour les feux d’artifice illégaux

Les restrictions sont les suivantes: en principe, l’importation de feux d’artifice explosant au sol n’est pas autorisée. L’importation de «Lady-Crackers» d’une longueur de plus de 22 millimètres (7/8 pouce) ou d’un diamètre de plus de 3 millimètres (1/8 pouce) est également interdite. Il est possible de soumettre à la douane pour évaluation les pièces d’artifice douteuses sans encourir de sanction. Même si une marchandise est autorisée à l’importation en Suisse, il n’en va pas automatiquement de même pour sa mise à feu, rappelle l’Administration fédérale des douanes.