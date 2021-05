Venezuela : Hausse du salaire minimum de 300%, insuffisant pour 1 kg de viande

L’inflation est hors de contrôle dans ce pays sud-américain, atteignant près de 3000% en 2020.

Mais cette augmentation ne permet pas aux Vénézuéliens de rattraper leur pouvoir d’achat, alors que le pays est en crise, avec une économie en récession depuis huit ans et quatre années consécutives d’hyperinflation, laquelle a atteint près de 3000% en 2020. Le nouveau salaire minimum ne permet pas d’acheter un kilo de viande qui coûte 3,75 dollars dans une économie de plus en plus dollarisée. Il n’est pas suffisant non plus pour acheter une boîte de trente oeufs ou un kilo de fromage, qui coûtent 11 millions de bolivars.