Pérou : 2,2 tonnes de cocaïne saisies dans des boîtes d’asperges

La police péruvienne a intercepté plus de deux tonnes de cocaïne, dissimulée dans des boîtes d’asperges, en partance vers les Pays-Bas par voie maritime.

Quelque 2,2 tonnes de cocaïne, dissimulée dans des boîtes d’asperges et qui devait être acheminée par voie maritime vers les Pays-Bas, ont été saisies, a indiqué samedi la police péruvienne. Sept Péruviens ont été interpellés et des mandats d’arrêt ont été délivrés contre deux ressortissants albanais, selon la même source.

Il a précisé que l’opération était dirigée par deux ressortissants albanais. «Il s’agit d’une réseau ayant des liens en Colombie, en Equateur et en Albanie», a-t-il dit à la presse. Depuis le début de l’année, la police péruvienne a saisi environ 35 tonnes de drogue. Le Pérou est l’un des plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, avec quelque 400 tonnes par an, selon des données officielles.