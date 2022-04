Suisse : 2,7 millions d’utilisateurs de la Poste passeront au login SwissID

Le géant jaune proposera exclusivement la solution de login SwissID aux personnes qui veulent accéder à son espace clientèle. Les comptes existants vont être migrés d’ici peu.

La Poste mise en effet sur une application éprouvée déjà par plus de 1,7 million de clients, précise-t-elle dans un communiqué lundi. Pour le géant jaune, SwissID est comparable à un passe-partout numérique. «Il s’agit d’un login sécurisé qui permet d’accéder à différentes applications en ligne et qui offre un niveau de sécurité supplémentaire grâce à l’authentification à deux facteurs», explique-t-il. Il précise encore qu’il sera alors possible de suivre intégralement la procédure de login et de contrôler ses données.