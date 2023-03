Hockey sur glace: 2 assists pour les Suisses en NHL

Nouvelle recrue des Winnipeg Jets, Nino Niederreiter a offert le deuxième but de son équipe à Mark Scheifele à la 52e minute. Mais le mal était fait pour les Jets, qui se sont inclinés 3-6 sur la glace des Edmonton Oilers. Niederreiter a patiné pendant près de 15 minutes et a terminé avec un différentiel neutre.

JJ Moser s’est aussi fait l’auteur d’un assist «inutile». Il a adressé la passe décisive sur le seul but marqué par son équipe des Arizona Coyotes, marqué par Lawson Crouse à la 21e minute. Mais les Coyotes se sont inclinés 1-6 à domicile face aux Carolina Hurricanes. Moser a été aligné pendant 22’55’’ et a terminé sur un différentiel neutre.

L’équipe des Suisses des New Jersey Devils s’est également inclinée à Las Vegas face aux Golden Knights, et cela aux tirs au but (3-4). Nico Hischier a été aligné pendant 21’40’’ (0), Jonas Siegenthaler pendant 17’39’’ (-1) et le gardien Akira Schmid a stoppé 25 des 28 envois qui ont été adressés dans sa direction. Cela n’a pas empêché les Devils de s’incliner 3-4 aux tirs au but, série dans laquelle seul Shea Theodore a trouvé la faille au huitième tir de la série. Timo Meier figurait toujours sur la liste des blessés.