Verdict: 20 ans ferme pour avoir étranglé la jeune Sara à Yverdon

Fazal* n’est pas un meurtrier. Fazal est un assassin. Il a beau clamer son innocence après «des aveux extorqués sous la contrainte et les menaces des inspecteurs de la police», selon l’avocat de la défense, Me Ludovic Tirelli. Le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois a tranché. Ce sera 20 ans de réclusion pour assassinat , une mesure d’internement simple (al. 1) et une expulsion du territoire pour une durée de quinze ans.

De l’ADN et des témoins

Culpabilité très lourde

Au moment d’écouter sa sentence, Fazal n’a pas bronché non plus. Rien. Pas l’ombre d’une émotion . Même si les experts psychiatres ont conclu à des troubles de la personnalité paranoïaques et pervers de même qu’à un risque de récidive, le Tribunal d’Yverdon, présidé par Donovan Tésaury, ne lui a trouvé aucune excuse à décharge si ce n’est son jeune âge et son parcours de vie de réfugié: «Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Sa culpabilité est très lourde. Il a tué avec perfidie et a agi dans un but odieux, se sentant blessé et humilié. Sa détermination criminelle l’a emporté sur tout le reste. Son mobile relève d’un égoïsme absolu et impitoyable».