Covid-19 : 20% d’asymptomatiques chez les personnes infectées

Des chercheurs de l’Université de Berne ont montré que les personnes infectées mais chez qui la maladie ne s’était pas déclarée représentaient un cinquième des personnes atteintes.

A ce jour, les experts n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le nombre de personnes infectées ne présentant pas de symptômes. En cause: une personne asymptomatique testée positive peut développer des symtpômes après coup. On parle alors de patients «présymptomatiques».

Enfants plus souvent asymptomatiques

Dans le cadre d’une sélection plus précise d’études, menées auprès de sujets choisis au hasard – et pas seulement auprès de patients hospitalisés – le pourcentage d’asymptomatiques s’élève à 30%. Les chercheurs ont aussi découvert que la maladie se déclare moins souvent chez les enfants que chez les adultes.

Le problème des «présymptomatiques»

Symptômes: nouvelles connaissances

Les chercheurs ont par ailleurs constaté que le spectre des symptômes est plus large qu’on ne le pensait au départ. A la toux et les difficultés respiratoires s’ajoutent la perte du goût et de l’odorat ainsi que les courbatures. A l’avenir, ces nouvelles connaissances devraient permettre de définir encore plus précisément la proportion d’asymptomatiques parmi les personnes infectées.