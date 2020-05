Suisse

Quelque 20 millions de masques livrés en Suisse

Quatre avions apportant du matériel médical en territoire helvétique sont attendus. Soixante modèles de masques ont notamment été testés.

Le Laboratoire de Spiez a testé 60 modèles. Quinze d'entre eux ont été retenus, a expliqué Markus Näf. La Chine a en outre fait de grands efforts au niveau de la sécurité et des attestations des masques qu'elle produit. Seuls des produits certifiés sont importés.

On peut avoir confiance, a-t-il fait valoir, rejetant les reproches de la presse dominicale selon laquelle la pharmacie de l'armée a commandé des masques de mauvaise qualité et non conformes. Des équipes sur place dans les pays producteurs évaluent les commandes, a ajouté le brigadier.