Forte audience

Avec un lectorat quotidien actuel de 743’000 personnes, print et numérique (REMP Total Audience 2020-2), «20 minutes» atteint un niveau record sur le marché. Pour sa part, lematin.ch a également réussi sa transformation numérique et compte aujourd'hui 298’000 lecteurs (NET-Metrix Profile 2020-2). Les nouveaux formats vidéo et médias sociaux offrent aux annonceurs des espaces publicitaires attrayants et de Native Advertising produits spécifiquement pour la Suisse romande ou pour une diffusion nationale via «20 Minuten» et «20 minuti».