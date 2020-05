Actualisé 28.04.2020 à 07:31

Nouvelle App

«20 minutes» fait peau neuve en ligne

Notre app et notre site web se présentent sous un tout nouvel aspect grâce à la collaboration de leurs utilisateurs.

En développement depuis plus d’un an, la nouvelle mouture de l’app 20 minutes est disponible dès ce mardi. Entièrement repensée, elle intègre désormais, en plus du fil d’actualités 24h/24, un onglet menant à un portail vidéo, ainsi que l’accès à la nouvelle offre radio 20 minutes avec cinq chaînes musicales et des podcasts.

Dotée d’une navigation plus intuitive, cette nouvelle version met l’accent sur l’expérience utilisateur. Elle est en effet entièrement utilisable avec le seul pouce (One-Thumb-Experience) et peut à présent être configurée pour une utilisation en mode gaucher. Autre atout, elle est compatible avec le très attendu mode sombre. De plus, les fonctions et interactions comme les «like», «commentaires» et «partage», sont désormais facilement accessibles via une bulle d’action.

Des réactions constructives

Une version bêta du nouveau site web, qui fait aussi ses débuts en ligne ce mardi, avait été lancée le 4 novembre 2019, afin de recueillir les avis de la communauté. La refonte de l’app 20 minutes et de son site web est ainsi aussi le fruit de la participation des utilisateurs. Les commentaires ont permis de supprimer certaines fonctionnalités, mais aussi de faire des choix importants, comme la couleur des caractères. Les titres des articles, en bleu dans un premier temps, ont ainsi retrouvé la couleur noire.

«Cette nouvelle forme de collaboration permet à 20 minutes de réduire le temps de mise sur le marché et de gagner en agilité et réactivité. Nous serons en mesure de réagir plus rapidement aux nouveaux besoins des utilisateurs et de développer de nouvelles fonctionnalités en conséquence», a déclaré Sven Ruoss, chef de produit. D’autres nouveautés viendront ainsi s’ajouter dans les prochaines semaines en intégrant l’avis des utilisateurs.

Actu

La page d'accueil de la nouvelle version de l’app de «20minutes» donne toujours accès au fil d’actualités quotidiennes classées par rubriques. Un simple balayage du doigt vers la gauche permet de passer à la catégorie suivante, avec la possibilité, notamment dans la rubrique Suisse romande, de choisir la région désirée.

Vidéo

La nouvelle app 20minutes online intègre désormais son propre portail vidéo. Accessible via un onglet au bas de l’écran, la plateforme propose les contenus vidéo de la rédaction classés sous les différentes rubriques. Le portail donne aussi accès à des émissions en direct, ainsi qu’à des contenus exclusifs.

Radio

Un 3e onglet mène quant à lui à l’offre radio 20 minutes. Elle propose cinq chaînes thématiques propres: Trend/Newcomer avec la musique du moment, HipHop/RnB, French Rap, Chillout/Lounge pour les moments de détente, ainsi que la chaîne Workout pour les plus actifs. Des rendez-vous en podcast viennent compléter l’offre.

Cockpit

L’onglet Cockpit fonctionne comme le centre de contrôle de l’utilisateur, lui permettant de paramétrer l’application. Il donne aussi accès à une carte indiquant en temps réel où l’app est utilisée dans le monde. L’ePaper, version en ligne de notre journal papier, ainsi que des chaînes TV Zattoo, s’y trouvent aussi, entre autres.

(man)