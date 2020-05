Actualités

20 minutes vous guide à travers son nouveau look

Vous ne trouvez plus tous vos repères sur notre app et site web flambant neufs? Voici les réponses à vos principales questions.

Tout changement provoque des réactions, qu’elles soient positives ou négatives. Et l’importante refonte de l’app et du site web de 20 minutes déployés ce mardi avec des nouveautés, tels qu’un portail vidéo, une offre radio avec des chaînes thématiques propres, le mode sombre ou une navigation avec le simple pouce (aussi pour les gauchers), n’échappe pas à la règle. Les utilisateurs des anciennes versions qui ne retrouvent plus toutes les fonctionnalités auxquels ils étaient habitués nous ont soumis leurs questions. Voici les réponses aux plus fréquentes.