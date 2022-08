Canton de Vaud : Une vingtaine de personnes ont été dénoncées lors d’une opération policière à Renens

Une opération de proximité et de contrôle a eu lieu vendredi passé, à la gare de Renens. Environ 90 personnes ont été contrôlées et une vingtaine ont été dénoncées.

Une action de proximité et de sécurité a eu lieu vendredi passé, à la gare de Renens, sur la passerelle végétalisée surplombant la voie ferrée et dans le passage sous les rails. L’opération a été mise sur pied par la Gendarmerie et le personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la Police de l’Ouest lausannois et la Police des transports.

Selon la Police cantonale, l’action avait pour but de favoriser les contacts entre le corps policier et le reste des citoyens et dissuader les personnes malveillantes de commettre une infraction. Malgré cela, près de 90 personnes ont été contrôlées et une vingtaine ont été dénoncées pour différentes infractions, dont la possession d’armes et stupéfiants. Deux personnes étaient recherchées par les autorités et des saisies de produits stupéfiants ont été réalisées.