Fribourg Une fête illégale rassemble plus de 200 jeunes près de Semsales

Samedi 17 avril vers 23 heures, la police cantonale fribourgeoise a découvert une fête illicite qui se déroulait dans une forêt, sur les hauts de la commune de Semsales, dans le secteur de la Joux-des-Ponts. Plus de 200 jeunes d’une vingtaine d’années diffusaient de la musique à fond, accompagnée de faisceaux laser.

Informé, le préfet de la Veveyse a ordonné l’arrêt de cette manifestation, mais lorsque les policiers l’ont signifié aux fêtards, ceux-ci ont refusé et ont continué. Face au nombre de personnes présentes, la police a préféré revenir intervenir vers 6 heures du matin, alors que les festivités se poursuivaient encore.

Tout s’est alors passé dans le calme, sans confrontation, comme le souhaitait la police, et les participants ont remis les lieux en état. Originaires des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et de France voisine, ils ont quitté l’endroit, la plupart en transports publics. Trois organisateurs de la fête ont été identifiés, tous domiciliés dans le canton de Fribourg et ils sont actuellement en détention provisoire. Ils seront dénoncés au Ministère public.