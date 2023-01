Dr. Dre : 200 millions de dollars pour la vente de sa musique

Comme avant lui Sting , Bruce Springsteen , Tina Turner ou encore David Guetta , Dr. Dre ne sera bientôt plus propriétaire de l’entier de sa musique. Selon « Bilboard », l’artiste de 57 ans, qui a fait ses débuts dans le groupe NWA, dans les années 1980, est en négociation avancée pour vendre une partie de son catalogue à un fonds d’investissement privé et à Universal. L’opération devrait rapporter au moins 200 millions de dollars au rappeur.

Pour l’heure, on ne sait pas de quels titres va se débarrasser celui qui a piloté l’incroyable spectacle de mi-temps du dernier Super Bowl en date. Il avait réuni autour de lui, à Los Angeles, le 13 février 2022, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, 50 Cent et Snoop Dogg. On rappellera qu’après ce show, le nombre d’écoutes des morceaux de Dr. Dre avait explosé sur Spotify et le clip de «Still D.R.E.» avait franchi le milliard de vues sur YouTube.