Berne : Deux-cent personnes sur la place Fédérale en soutien aux Iraniennes

Samedi après-midi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur soutien aux femmes iraniennes. Sur la place Fédérale, plus de 200 personnes se sont réunies dans une ambiance pacifique au son de musique iranienne. Ce sont surtout des jeunes qui se sont rassemblés. Beaucoup d’Iraniens et d’Iraniennes, mais aussi des Suisses et des Suissesses, ont fait le déplacement.