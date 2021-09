En 2006, l'année fut faste pour le tourisme… surtout online!

Période de transition

Sur le Net, les plateformes de réservation ont le vent en poupe. Les agences de voyage perdent des parts de marché et, pour survivre, doivent proposer des offres qui se distinguent. Cette année-là, plus d’un quart des Suisses ont retenu leurs vacances en ligne contre 17% en 2005. Aujour­d’hui en Europe, plus de 80% des réservations d’un hôtel sont faites via les agences ­online.