Aviation : 201 millions de pertes au premier trimestre pour SWISS

Avec 201 millions de pertes au premier trimestre 2021, SWISS, filiale de la compagnie allemande Lufthansa, envisage un redimensionnement de ses activités.

SWISS vit un début d’année 2021 compliqué en enregistrant 201 millions de pertes au premier trimestre. C’est plus de deux fois plus qu’au départ de 2020 (-84,1 millions de francs suisses).

En cause: les restrictions sur les voyages et la baisse notable du tourisme aérien. Le transport de fret, en augmentation, n’a pas réussi à compenser cet affaissement, selon le communiqué de SWISS. Le chiffre d’affaires de la filiale de Lufthansa prend également un coup: il chute de 67,5% par rapport à la même période l’année précédente en passant de 923 millions au premier trimestre 2020 à 299,6 millions en 2021.

Variants divers, restrictions sanitaires et lenteur de la vaccination sont les causes de ce mauvais début d’année selon SWISS, qui ne constate aucune reprise lors de ce premier trimestre. La compagnie a également dû réduire ses dessertes à un minimum absolu de trois destinations. «Dans cette situation de marché extrêmement difficile depuis le début de l’année, le résultat est à la hauteur de nos attentes. La reprise considérablement différée aura de nouveau pour effet une perte importante cette année» a commenté Markus Binkert, directeur général des finances (CFO) de SWISS.

Pas de rebond du nombre de passagers

SWISS vole également avec des avions plus vide que d’habitude, avec près de moitié moins d’occupation, surtout sur les lignes intercontinentales.

Dans son communiqué, la compagnie a cependant affirmé que la liquidité de l’entreprise était assurée. Elle se voit néanmoins contrainte de mettre en place un redimensionnement «afin de préserver sa capacité à investir et sa compétitivité» et réclame «l’instauration d’un cadre stable, cohérent et favorisant la mobilité.»