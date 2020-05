Fribourg

2019, année «éprouvante» pour la justice

Le Ministère public du canton de Fribourg a enregistré une augmentation des procédures.

Pas moins de 9302 ordonnances pénales définitives ont été prononcées (+529). La proportion des ordonnances pénales frappées d’opposition s’est maintenue à 4,6%, précise le MP. Les procureurs ont par ailleurs rendu 3933 ordonnances de non entrée en matière, de suspension et de classement (+165) et 383 actes d’accusation (-35).