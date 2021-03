Suisse : 2020 dans le rétroviseur de Monsieur Prix

Santé, transports, services financiers, la pandémie a eu un impact économique sur quasiment tous les secteurs de la société. Bilan annuel du Surveillant des prix.

Pour le Surveillant des prix, les plus gros défis de l’année 2020, largement influencée par le coronavirus, se sont situés dans le domaine de la santé, des transports publics et de certains services financiers. De nombreuses plaintes ont d’ailleurs été enregistrées dans ces secteurs.

Pénuries de certains produits

L’année 2020 a été le théâtre de nombreuses fluctuations de prix. Celui de certains produits sensibles, tels que les désinfectants, les masques et l’éthanol a joué au yoyo entre mars et mai 2020. En cause: une explosion de leur demande, provoquant une pénurie. L’augmentation de l’offre à la fin du printemps et la stabilisation du marché ont finalement permis un retour à la normale. Dans le cas de l’éthanol et de l’importateur leader du marché Alcosuisse, le Surveillant des prix a procédé à des investigations approfondies du marché et des prix sans trouver d’indices d’abus.