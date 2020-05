Coronavirus

2020, une année noire pour le tourisme suisse

Sans surprise, la pandémie a durement frappé le secteur touristique dans le pays. Et la probable absence des touristes étrangers risque d’assombrir encore plus le tableau.

Perspectives peu encourageantes

La réouverture est attendue le 8 juin et l’été devra être sensationnel pour que les touristes suisses soient au rendez-vous. D’ici 2021, les investissements sont suspendus et les coûts réduits, tandis que le chômage partiel aide beaucoup.

Le responsable du tourisme de la région Engelberg-Titlis, Andres Lietha, ne dresse pas un meilleur tableau. La région totalise 800’000 nuitées, or 40’000 nuitées se sont évaporées en mars et avril, entraînant une perte de chiffre d’affaires de 7 millions de francs. Et pour mai, les perspectives sont également obstruées, «notre haute saison est d’avril à juin», car il est encore possible de skier sur le glacier.