Environnement : 2021, année cruciale pour la biodiversité

Alors que l’année 2020 devait être marquée par plusieurs événements majeurs, la réunion de la Convention de l’ONU COP15 qui se tient en janvier est cruciale. Cette année devrait être quitte ou double pour la biodiversité.

La 15e réunion de la Convention de l’ONU sur la diversité biologique (COP15) est cruciale. Elle doit aboutir à un nouveau cadre pour protéger les écosystèmes et gérer durablement les ressources naturelles à moyen terme, 2030, et plus long terme, d’ici 2050. «Commencer l’année 2021 avec ce One planet summit est très important car c’est l’année de la réconciliation de tous nos défis», a insisté lundi le président de la République Emmanuel Macron, en accueillant une conférence sur la biodiversité à Paris, en partie en visioconférence.