Suisse : «2021, riche en émotions pour les amateurs de jeux de loterie»

L’année dernière, 35 personnes sont devenues millionnaires en Suisse. Et l’année 2022 «débute sous de bons auspices», car l’EuroMillions proposera une «pluie de millionnaires» le vendredi 21 janvier.

Parmi les 32 vainqueurs du Swiss Loto, «sept chanceux ont décroché le jackpot. Vingt-deux personnes ont remporté 1 million de francs en cochant les six bons numéros et, grâce au jeu additionnel du Joker, trois autres personnes ont empoché un montant à sept chiffres», détaille la Loterie Romande, précisant encore que le plus gros gain remporté date d’octobre et se monte à 17,2 millions de francs.