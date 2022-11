Météo : 2022 en passe de battre tous les records de chaleur en Suisse

L’année se profile clairement comme la plus chaude depuis 1864. La température moyenne a augmenté de plus de 2 degrés depuis cette date, soit bien plus que l’objectif fixé par l’Accord de Paris.

La canicule a fait suer de nombreux Suisses, comme ici à Lausanne. 20min/Marvin Ancian

Jamais, dans toute l’histoire des mesures météorologiques, il n’a fait si chaud en Suisse que cette année, annonce MeteoNews mercredi. L’écart par rapport à la moyenne pluriannuelle de 1991 à 2020 est actuellement d’environ 1,7 degré dans notre pays, précise-t-il. Du jamais vu depuis 1864. L’année 2022 va notamment battre 2018, qui avait déjà connu un écart de près de 1,1 degré par rapport à la moyenne.

Même si les températures en novembre et décembre étaient nettement inférieures à la moyenne (ce qui est peu probable), cela ne changerait pas ce constat, estime l’organisme. «Nous nous trouvons à plus de 0,5 degré au-dessus de l’écart annuel le plus important jamais enregistré, de sorte qu’on peut d’ores et déjà affirmer avec une quasi-certitude que 2022 sera l’année la plus chaude jamais mesurée en Suisse.»

Le changement climatique se fait fortement sentir

Selon MeteoNews, tous les mois, sauf avril, ont été très chauds. Quatre mois (mai, juin, juillet et octobre) ont même été nettement au-dessus de la norme, parfois de plus de 2,5 degrés, tandis qu’octobre a explosé tous les records, avec près de 4 degrés de plus que la moyenne.

L’organisme relève aussi que les dix années les plus chaudes ont toutes été mesurées entre 1994 et 2022, dont huit après 2010. «On voit donc clairement que le changement climatique progresse à grands pas en Suisse également», estime-t-il.

Selon les statistiques de MétéoSuisse, la température moyenne annuelle a déjà augmenté de plus de 2 degrés depuis 1864. «La Suisse se situe donc au-dessus de l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat, à savoir un réchauffement global maximal par rapport à l’ère préindustrielle nettement inférieur à 2 degrés, avec une valeur cible de 1,5 degré», souligne MeteoNews.