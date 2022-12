2022, une bonne année pour les tigres mais pas pour les rennes

Espèces de requins et de raies commercialisées En novembre, la Conférence mondiale de la CITES a décidé de mieux protéger les requins-requiem, les requins-marteaux et les grandes raies-guitares. Leur commerce international n’est autorisé que si leurs populations ne sont pas menacées de disparition. Dans ces conditions, plus de 90% de toutes les espèces de requins et de raies sont désormais protégées du commerce non régulé et non durable. Cette décision est importante puisqu’un tiers de ces animaux sont menacés de disparition, surtout en raison de la surpêche.