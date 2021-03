Coronavirus : 2053 nouveaux cas enregistrés en Suisse et 10 décès

50 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction (R) est de 1,14.

Genève est le deuxième canton avec la plus forte incidence en Suisse, avec 391,37 cas pour 100 000 habitants, derrière Uri (403,24). OFSP

2053 nouvelles personnes testées positives, 50 hospitalisations supplémentaires et 10 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 43 094 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 5,1% (4,9% pour les tests rapides antigéniques).

On dénombre désormais 244 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il se fixe à 1,14. Il est supérieur à 1 dans tous les cantons romands: 1,07 à Fribourg, 1,09 dans le canton de Vaud, 1,10 en Valais, 1,12 à Genève, 1,17 à Neuchâtel et 1,24 dans le Jura.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 9631 décès, 24 805 hospitalisations ainsi que 592 217 personnes testées positives au coronavirus.

Même s’il continue d’augmenter avec 244 cas pour 100 000 habitants, le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse reste inférieur à celui de la plupart de nos voisins. Selon les données de l’OMS, il est aujourd’hui de 617 en France, 532 en Italie et 462 en Autriche. Seule l’Allemagne fait mieux avec 217.

Au 24 mars, la Suisse avait administré 1 347 740 doses de vaccin, soit 15,59 doses pour 100 habitants. 506 559 personnes ont reçu leurs deux doses de vaccin. Le canton de Fribourg a administré 14,8 doses pour 100 habitants, le Valais 16,17, Vaud 16,32, le Jura 16,53, Neuchâtel 17,52 et Genève 17,8.

Près de 20% de cas en plus en une semaine

Lors de la semaine du 15 au 21 mars, 10 481 cas de coronavirus ont été recensés, contre 8803 la semaine précédente, soit une augmentation de 19,1%, annonce l’OFSP dans son rapport hebdomadaire. L’incidence est ainsi passée de 101,8 cas pour 100 000 habitants à 121,2.

295 hospitalisations ont été déclarées pour cette 11e semaine de l’année, contre 311 la semaine d’avant. Mais, sur la même période la semaine plus avant, elles en étaient à 265. Au vu des déclarations tardives encore attendues, le nombre d’hospitalisations semble donc en augmentation. Le nombre moyen de patients atteints du Covid-19 hospitalisés dans une unité de soins intensifs (168) est resté stable.

55 décès ont été déclarés, contre 65 la semaine d’avant. Mais là encore, en raison des déclarations tardives, ce chiffre était de 59 au même moment la semaine précédente. Il semble donc y avoir une stagnation.

Le nombre de tests a également augmenté, passant de 195 928 à 231 275 (70,6% de PCR et 29,4% de rapides antigéniques) soit une augmentation de 18%. La proportion de résultats positifs est restée stable pour les tests PCR (4,7% à 4,9%) et a légèrement diminué pour les tests antigéniques (5,2% à 4,8%). La proportion de variants se montait à 85% lors de cette 11e semaine.

L’incidence explose à Uri

Dans tous les cantons romands, l’incidence a augmenté, passant de 69,3 cas pour 100 000 habitants à 89,7 dans le Jura, de 121,8 à 132 à Neuchâtel, de 102,9 à 133,6 à Fribourg, de 127,9 à 143 en Valais, de 138,2 à 161,1 dans le canton de Vaud et de 159,5 à 198,8 à Genève. Le canton à l’incidence la plus basse est Appenzell Rhodes-Intérieures (passé de 68,2 à 37,2) et celui qui a la plus forte est Uri qui a vu son incidence exploser de 128,1 à 201, 6. Rappelons que c’est dans ce canton que des opposants aux mesures de restrictions voulaient organiser une manifestation le 10 avril, mais l’autorisation leur a été refusée.

En semaine 11, l’âge médian des cas confirmés en laboratoire était de 38 ans. Par rapport à la semaine précédente, le nombre de cas déclarés a augmenté de plus de 10% dans toutes les classes d’âge de 0 à 69 ans et il est resté stable chez les 70 ans et plus. L’âge médian des personnes hospitalisées était de 64 ans, continuant ainsi à descendre.

Sur les 55 personnes décédées au cours de la semaine 11 pour lesquelles une déclaration clinique suite à un décès est disponible, 16% des décès sont survenus dans une maison de retraite et de soins et 73% dans un hôpital. Le lieu du décès n’était pas indiqué pour 11%. 56% des décès concernaient des personnes âgées de 80 ans et plus, et 24% des personnes entre 70 et 79 ans.