Coronavirus - 2066 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 9 décès

Genève avec 426,88 cas pour 100 000 habitants et le Valais avec 377,69 ont le plus fort taux d’incidence de Suisse derrière Uri (1029,89). OFSP

2066 nouvelles personnes testées positives, 73 hospitalisations supplémentaires et 9 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Le site indique 86 hospitalisations, mais c’est parce que les déclarations erronées et doubles ont été corrigées et celles reçues entre novembre 2020 et avril 2021 sont maintenant enregistrées. C’est pourquoi 13 hospitalisations supplémentaires ont été rajoutées dans la rubrique «Différence par rapport à la veille». Pareil pour les décès, avec un nombre affiché de 18, car 9 y ont été rajoutés. Lors des dernières 24 heures, 29 875 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 9,5% (5,5% pour les tests rapides antigéniques).

On dénombre désormais 314 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,04. Il est supérieur à 1 dans trois cantons romands: 1,08 à Fribourg et à Neuchâtel et 1,12 dans le Jura. Il est en revanche de 0,97 à Genève, 0,98 en Valais et 0,99 dans le canton de Vaud.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 10 019 décès, 27 300 hospitalisations ainsi que 658 143 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 314 cas pour 100 000 habitants (330 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est inférieur à celui de tous nos voisins, selon les chiffres de l’OMS: Italie (316), Autriche (345), Allemagne (347) et France (636).

Stagnation hebdomadaire

Durant la semaine 16, du 19 au 25 avril, le nombre de cas, d’hospitalisations et de tests a stagné par rapport à la semaine précédente. Il y a eu 14 542 cas recensés contre 14 136 en semaine 15 (+2,9%), 395 hospitalisations contre 453 (elles étaient 409 au même moment la semaine dernière) et 184 379 tests contre 188 344 (-2,1%). La proportion de variants pertinents du virus était de 99% dans les 156 échantillons analysés à cet égard.

Il devrait en revanche y avoir une légère augmentation des décès, puisque 44 ont été enregistrés en semaine 16 contre 39 au même moment la semaine précédente. 74% des décès sont survenus dans un hôpital, 12% dans une maison de retraite et de soins et 7% dans un autre endroit. Le lieu du décès n’était pas indiqué pour 7%. Aucun décès n’a jusqu’ici été déclaré pour les groupes d’âge entre 0 et 49 ans. La plupart des décès (57%) concernaient les 80 ans et plus. L’âge médian de toutes les personnes décédées se situait à 83 ans.

Sexagénaires les plus hospitalisés

La plupart des hospitalisations (en chiffres absolus) pour la semaine ont été déclarées chez les 60 à 69 ans. Les groupes d’âge des 80 ans et plus ont présenté le plus haut taux d’incidence des hospitalisations, mais ce taux a baissé continuellement depuis le début de l’année. Au vu des déclarations tardives attendues, il semble stagner depuis deux semaines chez les 60 à 79 ans. L’âge médian des personnes hospitalisées est descendu à 60 ans. Il est inférieur à 70 ans depuis 6 semaines.