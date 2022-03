Wingsuit: 20minutes réalise une première suisse

En tournage au festival Rock The Pistes, qui a attiré la foule du 13 au 19 mars 2022 sur le domaine franco-suisse des Portes du Soleil , la créatrice de contenu pour «20minutes» a eu l’occasion de tester un saut en wingsuit tandem. Prévu le 18 mars 2022, juste avant le concert de IAM, puis repoussé en raison des mauvaises conditions météo, le saut s’est finalement déroulé le lendemain matin avant d’entendre les nouveaux morceaux du DJ Kungs . Priscilla Formaz est ainsi devenue la première personne de nationalité suisse à vivre une telle expérience.

«Nous ne sommes, avec mon collègue Ambroise Serrano, que deux moniteurs sur toute la planète à avoir les agréments et les assurances pour proposer ce saut à tout un chacun. À ce jour, seulement une centaine d’êtres humains non-parachutistes a eu la chance de découvrir les sensations du wingsuit tandem», explique Vincent «Le Blond» Descols, fondateur de Sky Vibration, à Voglans (F). Priscilla, 30 ans, a sauté avec son moniteur, sommité mondiale du wingsuit, d’un hélicoptère à 4000 mètres d’altitude, en dessus des Dents-de-Morcles dans le Chablais. Son vol a duré un peu moins d’une minute trente, avec une pointe à 200 km/h, avant l’ouverture du parachute.

On se souvient qu’en 2019, Vincent Descols avait scotché le public de Rock The Pistes avec un spectaculaire survol de la foule qui attendait le concert de Charlie Winston sur les pistes de ski de Morgins (VS).