Championnats des métiers : 21 médailles d’or romandes aux SwissSkills

Les constructeurs de route Sven Muster (BE) et Maxime Boillat (BE), ont reçu une médaille d’or, et Léo Comment (JU) le bronze.

Au total, 87 compétitions et 65 démonstrations ont été organisées à Bernexpo, qui a accueilli 120’000 visiteurs, dont 64’000 écoliers. Plus de 10’000 personnes ont pris part à la préparation et à la réalisation de l’événement qui a réuni 150 métiers. Des chiffres qui constituent de nouveaux records pour les SwissSkills, comme s’en est félicité Daniel Arn, président du comité d’organisation: «C’était un événement insensé», a-t-il déclaré dimanche, précisant que la prochaine édition, prévue à nouveau à Berne en 2025, «ne pourra pas être plus grande. Nous avons atteint la limite au niveau capacité.»

Sept médailles d’or pour le Valais



Au total, les Suisses romands ont remporté 48 médailles: 21 en or, 4 en argent et 23 en bronze. Sept Valaisans, cinq Vaudois, trois Neuchâtelois, trois Bernois, un Genevois, un Fribourgeois et un Jurassien ont été couronnés champions suisses dans plusieurs professions: constructeurs de route, micromécaniciens, échafaudeurs, assistant en promotion de l’activité physique et de la santé, constructrice et constructeur de voies ferrées, ébéniste menuisier, automaticiens, projeteur en technique du bâtiment sanitaire, professions de la technique agricole, calorifugeur-tôlier, carrossier-tôlier, caviste, gestionnaire de commerce, technologue en dispositifs médicaux et viticultrice.