Coronavirus : 21 morts en une semaine en Suisse, 37’032 cas

On a dénombré quelque 5300 cas et près de 80 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La vague actuelle continue à prendre de l’ampleur.

Le Valais a la plus forte incidence de Suisse romande, avec 1151 cas pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 802.

37 032 cas supplémentaires, 543 hospitalisations et 21 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres hebdomadaires, on a donc dénombré quelque 5300 cas et près de 80 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La semaine dernière, les données étaient moins élevées, avec environ 5080 cas par jour et 57 hospitalisations. La vague automnale continue à prendre de l’ampleur.