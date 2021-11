Jair Bolsonaro : 21 scientifiques brésiliens refusent un prix en signe de protestation

Les chercheurs brésiliens ont refusé l’Ordre national du mérite scientifique pour protester contre la décision du président Jair Bolsonaro de retirer deux scientifiques de la liste des lauréats.

Vingt-et-un scientifiques auxquels a été décernée l’une des plus hautes distinctions du Brésil ont refusé de se voir remettre leurs médailles samedi après que le président Jair Bolsonaro a retiré de la liste des récipiendaires deux de leurs collègues dont les travaux déplaisent apparemment au gouvernement.

Le président d’extrême droite a désigné 25 personnes pour se voir attribuer l’Ordre national du mérite scientifique que le Brésil a créé en 1992 afin de récompenser les auteurs des plus importantes contributions à la science et à la technologie. Toutefois, deux jours plus tard, il a retiré deux éminents scientifiques de cette liste. L’un d’eux est Marcus Lacerda, qui a réalisé l’une des premières études sur l’inefficacité contre le Covid-19 de la chloroquine, pourtant longtemps préconisée par Jair Bolsonaro pour lutter contre la pandémie. L’autre est Adele Benzaken, qui a été renvoyée de la tête du département chargé du VIH/sida du ministère brésilien de la Santé lorsque Jair Bolsonaro est devenu président en 2019.