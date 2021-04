Martinique : 210 kilos de cocaïne saisis à bord d’un voilier

La Marine française a saisi 210 kilos de cocaïne dissimulés à bord d’un voilier battant pavillon espagnol. La drogue était à destination du marché européen.

Sept millions d’euros de cocaïne

Le voilier de plus de 12 mètres a été intercepté par la frégate Ventôse, dans la nuit du 15 au 16 avril. L’équipage était constitué de deux hommes, un Estonien de 43 ans et un Letton de 64 ans. Les 210 kilos de cocaïne trouvés à bord, cachés en grande partie dans la structure du bateau, étaient destinés au marché européen, où ils auraient pu se revendre plus de sept millions d’euros.