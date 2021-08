Coronavirus - 2125 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 3 morts

Genève a toujours le plus fort taux d’incidence en Suisse avec 348,52 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. OFSP

2125 nouvelles personnes testées positives, 41 hospitalisations supplémentaires et trois nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 19 149 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 11,4% (2,4% pour les tests rapides antigéniques).

On dénombre désormais 186 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,22. En Suisse romande, il est supérieur à 1 dans tous les cantons: 1,01 à Genève, 1,07 en Valais, 1,12 dans le canton de Vaud, 1,23 à Neuchâtel, 1,51 à Fribourg et 1,52 dans le Jura.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 10 422 décès, 29 870 hospitalisations ainsi que 733 275 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 186 cas pour 100 000 habitants (123 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Allemagne (46), de l’Autriche (80) et de l’Italie (136) mais inférieur à celui de la France (466), selon les chiffres de l’OMS.

Au 11 août, 5 227 153 certificats Covid avaient été établis en Suisse pour les personnes vaccinées.

45% de cas en plus en une semaine

Durant la semaine 31, du 2 au 8 août, le nombre de cas a continué à augmenter, passant de 5249 à 7607, soit une progression de 45%, selon le rapport hebdomadaire de l’OFSP. Ceci alors que le nombre de tests effectués a baissé de 10%. Une augmentation est constatée également dans le nombre d’hospitalisations: il y en a eu 138 contre 91 au même moment, la semaine précédente. Cela se traduit aussi par une plus forte occupation des lits en soins intensifs, le nombre moyen de patients hospitalisés à cause du coronavirus dans ces unités étant monté à 53 contre 39 une semaine avant.

Durant cette semaine, le taux d’hospitalisation pour 100 000 habitants était supérieur à 1 dans toutes les classes d’âge, à l’exception des 10 à 19 ans (0,5). Le plus élevé concernait les 80 ans et plus (4,2). L’âge médian des personnes hospitalisées était de 51 ans. Mais on trouve des cas dans toutes les classes d’âge, même chez les plus jeunes: 10 chez les 0-9 ans, 4 chez les 10-19 ans, 12 chez les 20-29 ans et 19 chez les 30-39 ans.

Le nombre de décès a en revanche diminué avec 3 recensés contre 10 la semaine précédente au même moment. L’une des personnes décédées avait 80 ans ou plus, les deux autres entre 40 et 49 ans pour l’une, entre 50 et 59 ans pour la deuxième.

Vaccins très efficaces

Depuis le 27 janvier 2021, 563 cas de positivité au coronavirus ont été signalés chez des personnes complètement vaccinées, dont 103 ont nécessité une hospitalisation et 19 ont abouti à un décès. C’est proportionnellement très faible puisque, pendant la même période, un total de 212 791 cas a été enregistré. «La vaccination (avec les vaccins disponibles en Suisse) protège donc avec une grande efficacité contre les infections symptomatiques dues aux variants du virus qui circulent actuellement en Suisse et contre les formes graves de la maladie», en conclut l’OFSP. Le variant Delta représente 96% des cas déclarés.