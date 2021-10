Rapport – 216’000 cas de pédocriminalité dans l’Eglise catholique en France

Rapport : 216’000 cas de pédocriminalité dans l’Église catholique en France

Le Rapport Sauvé estime que 216’000 mineurs ont été victimes de violences ou agressions sexuelles par des clercs ou religieux catholiques en France, entre 1950 et 2020.

Les victimes seraient encore plus nombreuses «si on ajoute les agresseurs laïcs».

Le rapport Sauvé estime à 216’000 le nombre de personnes de plus de 18 ans ayant fait l’objet de violences ou d’agressions sexuelles pendant leur minorité de la part de clercs ou de religieux catholiques en France de 1950 à 2020, selon ses conclusions rendues publiques mardi.

Ces nombres sont bien plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite.

«Ces nombres sont bien plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite», a commenté M. Sauvé. Les chiffres cités résultent d’une estimation statistique comprenant une marge de plus ou moins 50’000 personnes, a encore indiqué le président de la Commission indépendante sur les abus de l’Église (Ciase).