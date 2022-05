La variole du singe : 219 cas en Europe, plus de 330 dans le monde, faut-il s’inquiéter?

La recrudescence inhabituelle de cette maladie, considérée comme rare dans des pays non endémiques, préoccupe certains experts, même «s’il est tôt pour parler d’épidémie». Point de la situation, alors que l’UE prépare des achats groupés de vaccins.

Le dimanche 29 mai, les autorités sanitaires françaises ont confirmé 16 cas d’infection au virus de la variole du singe. En Suisse , ils sont au nombre de 3 pour l’heure. La recrudescence inhabituelle de cette maladie dans des pays non endémiques préoccupe les experts, même si jusqu’à présent les cas confirmés sont majoritairement bénins et aucun décès n’est à déplorer.

Hors des 12 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest où cette maladie rare est endémique, la variole du singe a été détectée dans plus de 20 autres pays dans le monde, dont le Canada, les Etats-Unis, l’Australie, Israël, les Emirats arabes unis, l’Argentine (deux cas confirmé le 27 mai, premiers cas officiellement rapportés par des autorités sanitaires en Amérique latine, où la maladie n’est pas endémique), le Mexique (premier cas confirmé le 28 mai) et une dizaine de pays d’Europe. Les trois pays concentrent actuellement l’essentiel des cas sont: l’Espagne (98 cas), le Royaume-Uni (90 cas) et le Portugal (74). Le 25 mai, le nombre de cas confirmés s’élevait à 219 en Europe et à plus de 330 dans le Monde.