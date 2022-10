Qualifications du GP Explorer : 22 des plus grands streamers français dans une course de Formule 4

Squeezie, Gotaga, Domingo… De nombreux streamers s’affrontent ce samedi dans l’un des plus grands évènements du stream français retransmis en direct sur le Twitch de Squeezie.

Ce samedi huit octobre s’affrontent pas moins de 22 streamers français dans une course de formule 4 sur le célèbre circuit Bugatti du Mans, en France. Répartis dans 11 équipes, les duos se sont presque tous fait un nom sur Youtube et Twitch. L’évènement est diffusé sur la chaîne Twitch de Squeezie qui est à l’initiative du projet. Les essais ont commencé à 9h15, les qualifications à 10h15 et la course aura lieu à 16h55. 40’000 fans sont attendus dans les gradins, mais ils devraient être encore beaucoup plus nombreux sur Twitch.

Voici la liste des onze équipes qui s’affrontent: Squeezie/Gotaga, Depielo/Valouzz, Joyca/Théo Babac, Xari/Domingo, Amixem/Etienne Moustache, Djilsi/Manon, Le Bouseuh/Kaatsup, Vilebrequin (Sylvain et Pierre), Seb la Frite/Sofyan, Deujna/Dobby et Prime/Bibi. Et comme dans un vrai GP, chaque duo a son écurie.

Naissance du projet

D’après des informations de «BFMTV», le projet est né durant le ZEvent de 2020, le grand évènement caritatif annuel des streamers. Pour récolter des dons, Squeezie promettait d’organiser un «tournoi IRL («in real life»: dans la vraie vie) de Formule Renault». Comme les participants sont pratiquement tous débutants dans ce sport, le choix s’est porté sur la F4.

Les streamers se sont entraînés durant plusieurs mois et ont eu cinq jours de formation avec la Fédération française du sport automobile. Avant l’évènement, seul un participant a annoncé son abandon: Maxence, qui devait faire équipe avec Seb la Frite: «J’arrivais pas à m’y mettre à fond, à profiter assez, j’étais trop distrait, et je voulais pas commencer à me sentir illégitime d’être formé dans cette école et participer à cet événement» a-t-il déclaré sur Instagram.

Concerts et animations

En marge de l’évènement sportif, plusieurs artistes se produiront. Ainsi, Bigflo et Oli et Bianca Costa donneront un concert de 12h15 à 14h45. Sur Twitch, de nombreuses personnalités du monde du streaming se chargeront de l’animation, telles Théodort, Doigby et Kameto.