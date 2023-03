skincare: 22 étapes pour la routine beauté de Niall Horan

Niall Horan, auteur-compositeur-interprète et ex-membre du groupe One Direction, pourrait bien faire de l’ombre à son collège Harry Styles en matière de beauté. «Alors que j’approche de la trentaine, j’essaie de garder mon visage de bébé le plus longtemps possible», plaisante-t-il devant la caméra de «Vogue», pour qui il décrit sa routine de soins. «Quand j’étais plus jeune, je ne m’en souciais pas vraiment. J’étais vraiment un garçon à ce sujet. Puis j’ai décidé que j’allais m’occuper de ma peau. Nous avons aussi besoin de soigner notre peau, les gars.»