République démocratique du Congo : 22 morts dans l’attaque d’un camp de déplacés nord-est du pays

Le coordinateur de la Croix-Rouge locale Mambo Bapu Mance accuse les miliciens du groupe Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) d’être responsables de cette attaque.

Depuis mai, l’Ituri et la province voisine du Nord-Kivu sont sous état de siège, mesure exceptionnelle destinée à lutter contre les groupes armés.

«L’Union européenne condamne les nouvelles attaques effroyables commises par les milices contre les populations civiles, en particulier les personnes déplacées à l’intérieur du pays», a-t-il écrit sur Twitter. «La fermeté contre les auteurs et le soutien et la justice pour les victimes sont nécessaires pour une paix durable dans la région».

La région aurifère de l’Ituri a renoué avec les violences depuis fin 2017 avec l’avènement de la milice Codeco, qui prétend défendre les intérêts des Lendu, une des communautés de cette province. Dans une autre attaque dans la nuit de samedi à dimanche, «cinq civils ont été tués» dans le territoire d’Irumu et «quatre civils» ont été tués en périphérie de Bunia, chef-lieu de l’Ituri, a par ailleurs déclaré à l’AFP Isaac Nyakuklinda, un responsable de la société civile d’Irumu.

Depuis mai, l’Ituri et la province voisine du Nord-Kivu sont sous état de siège, mesure exceptionnelle destinée à lutter contre les groupes armés. Les autorités civiles y ont été remplacées par des officiers de l’armée et de la police. Cependant, massacres et enlèvements de civils se poursuivent. En Ituri, la dernière tuerie d’envergure remonte à lundi avec un bilan d’au moins 29 morts parmi les déplacés du camp de Drodro, voisin de celui d’Ivo.