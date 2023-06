Défense: 220 aéronefs et 25 pays mobilisés pour le plus vaste exercice de l’OTAN

Le général Michael Loh, directeur de la Garde nationale aérienne américaine, et le général Ingo Gerhartz, chef de l’armée de l’air allemande, le 7 juin 2023 à Berlin.

L’exercice «Air Defender 23» se déroulera sur une dizaine de jours à partir de lundi et réunira quelque 220 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l’OTAN. L’exercice sera de nature purement défensive mais aura aussi pour but d’envoyer un message, notamment à la Russie, a expliqué à la presse l’ambassadrice des Etats-Unis en Allemagne, Amy Gutmann.