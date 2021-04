Coronavirus : 2241 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 10 décès

82 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction (R) est de 1,14.

Le taux d’incidence dans les différents cantons pour les quatorze derniers jours. C’est à Uri qu’il est le plus élevé , et de loin : 932 cas pour 100 000 habitants. OFSP

22 41 nouvelles personnes testées positives, 82 hospitalisations supplémentaires et 10 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors de s dernières 24 heures , 25 447 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 7,1 % (4,6 9 % pour les tests rapides antigéniques).

On dénombre désormais 297 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il se fixe à 1,14. Il est supérieur à 1 dans tous les cantons romands: 1,01 à Fribourg et à Genève, 1,05 dans le canton de Vaud, 1,06 dans le Jura, 1,11 en Valais et 1,13 à Neuchâtel.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 9830 décès, 26 085 hospitalisations ainsi que 625 367 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 297 cas pour 100 000 habitants (271 mardi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse augmente et est supérieur à celui de l’Allemagne, selon les données de l’OMS: 276. Mais il est bien plus élevé chez nos autres voisins: Italie (399), Autriche (454) et France (762).

Au 1 1 avril , 1 815 117 doses de vaccin avaient été administrées en Suisse, soit 21 doses pour 100 habitants et 689 178 personnes avaient reçu leurs deux injections. Quelque 210 000 doses supplémentaires ont été injectées en une semaine. Neuchâtel a administré 24,87 doses pour 100 habitants, Genève 24 , 22, le Valais et le Jura 21 , 37, Vaud 21 , 30 et Fribourg 20,85 .