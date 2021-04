Coronavirus - 2265 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 12 décès

Genève reste le deuxième canton avec la plus forte incidence ces 14 derniers jours avec 471,9 cas pour 100 000 habitants, toujours derrière Uri et son impressionnant 1024,44. OFSP

2265 nouvelles personnes testées positives, 69 hospitalisations et 12 décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. À ce bilan ont été rajoutées 38 hospitalisations (déclarations erronées et doubles qui ont été corrigées et celles reçues entre octobre 2020 et mars 2021 qui sont maintenant enregistrées) ainsi que 30 décès pour les mêmes raisons et la même période. Lors des dernières 24 heures, 28 879 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 9,6% (5,8% pour les tests rapides antigéniques).

On dénombre désormais 330 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il reste à 1,10. Il est supérieur à 1 dans tous les cantons romands: 1,03 dans le Jura, 1,05 dans le canton de Vaud, 1,11 à Genève, 1,20 à Neuchâtel, 1,21 en Valais et 1,22 à Fribourg.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 9948 décès, 26 833 hospitalisations ainsi que 644 396 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 330 cas pour 100 000 habitants (304 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est inférieur à celui de tous nos voisins, selon les chiffres de l’OMS: Allemagne (334), Italie (343) Autriche (385) et France (676).

Stagnation hebdomadaire

Lors de la semaine du 12 au 18 avril, les chiffres ont eu tendance à stagner. Il y a eu 14 122 cas confirmés en laboratoire contre 14 187 la semaine précédente (- 0,5%). Pareil pour les hospitalisations avec 409 alors que, au même moment la semaine d’avant, elles étaient au nombre de 414. Ceci même en escomptant les déclarations tardives à venir. On observe même une tendance à la baisse du côté des décès, avec 39 contre 55 la semaine précédente au même moment.

Baisse également du côté des tests, avec 188 301 tests réalisés en semaine 15 (70,4% de tests PCR et 29,6% de tests rapides antigéniques), soit 8% de moins que la semaine précédente. La proportion de tests positifs a légèrement augmenté pour les tests PCR (8,4% à 9,4%) alors qu’elle est demeurée constante (5,7% à 5,5%) pour les tests rapides antigéniques.

Les cas stagnant, c’est pareil pour l’incidence, qui est passée de 164,1 cas pour 100 000 habitants à 163,4 la semaine 15. Elle a baissé dans trois cantons romands: le Jura (de 148,1 à 131,8), Vaud (197,7 à 190,2) et Genève (233,9 à 233,5). Et augmenté dans les autres: Neuchâtel (156,5 à 170,5), Fribourg (116,4 à 140,5) et le Valais (197,1 à 222, 8).

Les 10-39 ans les plus touchés

En ce qui concerne les classes d’âge, les groupes des 10 à 39 ans ont été les plus touchés, avec pratiquement 200 cas ou plus annoncés pour 100 000 habitants et par semaine. Avec un taux d’incidence de 50 cas pour 100 000 habitants et par semaine, les 80 ans et plus ont été les moins touchés. Les taux d’incidence des cas déclarés stagnent depuis la semaine 9 pour les plus de 70 ans alors qu’ils ont augmenté dans les autres classes d’âge. Cette différence peut être due en partie à la vaccination. Pendant la semaine sous revue, l’âge médian de tous les cas de Covid-19 est resté à 37 ans.