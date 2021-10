Venezuela : 23 ans de prison pour un militaire coupable de la mort d’un manifestant

Après un premier procès début octobre qui avait vu le soldat blanchi, ce dernier vient d’être condamné 23 années de réclusion criminelle.

«Condamné le sergent Arli Mendez Teran (…) responsable de la mort de David Vallenilla: la peine sera de 23 ans de prison pour homicide et usage impropre d’une arme. #JUSTICE», a écrit le procureur Tarek William Saab sur son compte Twitter. La justice avait annulé le premier procès et annoncé l’ouverture d’une enquête contre la juge qui avait acquitté le militaire, déclenchant des protestations de plusieurs organisations de défense des droits de l’homme.

Plus de 125 morts pendant les manifestations de 2017

«Cette condamnation d’une personne qui a violé les droits de l’homme est très importante car elle montre avec des faits et non des paroles notre engagement à rendre la justice. Non seulement pour des affaires emblématiques comme celle de M. Valenilla, mais pour toutes celles portant atteinte à la dignité humaine», a affirmé le procureur à l’AFP.