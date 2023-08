Enquête de satisfaction: 23% de propriétaires de voitures électriques sont insatisfaits

Le degré de perfectionnement des véhicules électriques ne cesse de s’améliorer. À l’inverse, le taux de satisfaction de nombreux électromobilistes est en baisse, comme le montre une enquête de satisfaction réalisée par la société allemande d’études de marché Uscale. Seuls 41% de propriétaires d’un véhicule électrique recommandent l’achat de ce dernier à un ami ou à un collègue, 23% le déconseillant même vivement. La différence entre ces deux chiffres permet aux analystes de marché de calculer le NPS (Net Promoter Score), le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander un produit. Ce dernier est en recul de 40% par rapport à l’année précédente, avec toutefois de grosses différences selon la marque.

De grosses différences

Comme il ressort de l’enquête, les automobilistes qui conduisent une Tesla sont particulièrement satisfaits de leur voiture électrique et en recommandent l’achat à 69%. Les modèles de Porsche (62%), Genesis (63%) et BMW (59%) réalisent des scores similaires. Pour Kia, Hyundai, Volvo et Skoda, le taux arrive tout juste à 50%. Avec seulement 30%, les clients des marques Volkswagen, Ford, Renault et Audi se montrent nettement moins satisfaits. Nissan (13%) ainsi que les marques Stellantis Peugeot (11%) et Opel (8%) se retrouvent, quant à elles, en bas du classement.

Selon Uscale, le contraste entre le progrès technique et l’insatisfaction grandissante est dû au changement de groupes d’usagers. Les temps où seuls les convertis roulaient à l’électrique, sont désormais révolus. En dehors des raisons écologiques, l’aspect financier et les caractéristiques de conduite jouent un rôle de plus en plus important. Parmi les points d’amélioration urgents, les automobilistes au volant de voitures électriques citent à 42% l’autonomie et à 47% l’application de connectivité du constructeur. La puissance de charge, la planification des itinéraires et la qualité des logiciels de manière générale laissent également à désirer.