Amérique du Sud : Au Venezuela, la police soupçonnée d’un «massacre»

Selon une ONG vénézuélienne de défense des droits humains, les Forces d’actions spéciales ont tué au moins 23 personnes lors d’une opération vendredi.

«Selon des sources non officielles, 23 personnes ont perdu la vie» lors d’une opération menée vendredi et samedi par les Forces d’actions spéciales (FAES) de la police nationale à La Vega, un grand quartier de l’ouest de Caracas, a déclaré sur Twitter Marino Alvarado, directeur de l’ONG PROVEA, qualifiant l’opération de «massacre».

Marino Alvarado a indiqué que les informations de l’ONG se fondaient sur des fuites provenant de la police, des témoignages fournis par des proches de personnes tuées et des articles de la presse locale. Les autorités n’ont pas publié de communiqué officiel sur les faits. Toutefois, le quotidien «Ultimas Noticias», proche du pouvoir du président Nicolás Maduro, a fait état d’un bilan de 23 morts, sans autres précisions.

«Garantir la sécurité de notre peuple»

Le chef des FAES, Miguel Dominguez, a publié sur les réseaux sociaux des vidéos tournées à La Vega sur lesquelles on peut voir des agents encagoulés et lourdement armés circuler entre des habitations rudimentaires de briques et de tôle, telles qu’elles prolifèrent dans les favelas construites sur les collines qui entourent Caracas.