Pandémie : 23 pays de l’UE suscitent une «grave inquiétude»

L’agence sanitaire européenne chargée des maladies appelle à «une action forte de santé publique immédiate» face à la recrudescence des cas d’infection au Covid-19.

Tous les pays de l’Union européenne à l’exception de la Finlande, Chypre, l’Estonie et la Grèce entrent désormais dans cette catégorie, contre sept il y a un mois, selon la dernière évaluation des risques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

«L’impact en termes de pression sur les services de santé et la mortalité devient de plus en plus évident. Avec des hauts niveaux de transmission, la protection des individus vulnérables devient plus difficile et il est inévitable que davantage d’entre eux ne contractent des formes graves», poursuit la responsable européenne.