A destination de la Suisse: Un monospace intercepté avec 23 ukrainiens à son bord 

Surprise pour les douaniers allemands du poste frontière de Weil am Rhein (D) près de Bâle. Ils ont arrêté une Seat Alhambra qui leur semblait un peu trop surchargée. Et pour cause: neuf adultes et quatorze enfants sont sortis du véhicule prévu pour sept personnes! Les 23 passagers provenaient d’Ukraine, selon la police allemande.