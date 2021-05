Coronavirus - 2300 nouveaux cas enregistrés en 48 heures, 9 décès

Les taux d’incidence de Genève (344,56 cas pour 100 000 habitants), Neuchâtel (304,26) et du Jura (296,26) restent assez élevés sur les 14 derniers jours. OFSP

2300 nouvelles personnes testées positives, 84 hospitalisations supplémentaires et 9 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. 17 hospitalisations et 33 décès supplémentaires ont été ajoutés aux chiffres, il s’agit de données corrigées de déclarations reçues entre décembre 2020 et avril 2021. Lors des dernières 48 heures, 57 422 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 6,8% (3,7% pour les tests rapides antigéniques).

On dénombre désormais 219 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 0,9. Il est inférieur ou égal à 1 dans tous les cantons suisses. Chez les romands: 0,87 à Fribourg, 0,88 en Valais, 0,89 dans le canton de Vaud, 0,93 à Neuchâtel, 0,96 dans le Jura et 0,97 à Genève.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 10 179 décès, 28 144 hospitalisations ainsi que 679 510 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 219 cas pour 100 000 habitants (267 vendredi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est désormais légèrement supérieur à celui de l’Autriche (215) mais inférieur à celui du reste de nos voisins, selon les chiffres de l’OMS: Italie (228), Allemagne (251) et France (380).

Plus de 3,5 millions de vaccins administrés

Au 12 mai, la Suisse avait administré 3 511 492 doses de vaccin (40,62 pour 100 habitants). 1 184 138 personnes étaient désormais totalement vaccinées. Dans les cantons romands, Fribourg a administré 35,08 doses pour 100 habitants, le Valais 39,95, le Jura 39,97, Vaud 40,44, Neuchâtel 43,79 et Genève 46,60.

Chiffres hebdomadaires en baisse

Durant la semaine 18, du 3 au 9 mai, le nombre de cas, de décès, d’hospitalisations et des tests a baissé par rapport à la semaine précédente. Il y a eu 10 317 cas contre 11 918 (-13%). On compte 35 décès enregistrés jusqu’ici alors que la semaine précédente au même moment, leur nombre était de 60. 280 hospitalisations ont été recensées contre 381 au même moment la semaine d’avant. Baisse également, mais légère, du côté des tests avec 177 142 effectués contre 183 587 (-3,5%). La proportion de résultats positifs a diminué pour les tests PCR (de 8,3% à 7,2%) et pour les tests rapides antigéniques (de 4,5% à 4,1%).

Sur les 35 personnes décédées au cours de la semaine sous revue, 86% des décès sont survenus dans un hôpital et 8% des décès dans une maison de retraite. Le lieu du décès n’était pas indiqué pour 6%. Aucun décès n’a jusqu’ici été déclaré pour les groupes d’âge entre 0 et 59 ans. La plupart des décès (54%) concernaient la classe d’âge des 80 ans et plus. L’âge médian de toutes les personnes décédées se situait à 81 ans.

Les 50-99 ans les plus hospitalisés

Des hospitalisations ont été déclarées pour toutes les classes d’âge. Il y a eu plus de 50 hospitalisations déclarées dans chaque classe d’âge entre 50 à 79 ans. Le maximum des hospitalisations (en chiffres absolus) pour la semaine sous revue a été déclaré dans la classe d’âge des 50 à 59 ans, avec 66 hospitalisations. Le groupe d’âge des 80 ans et plus a enregistré le plus haut taux d’incidence des hospitalisations. Durant la semaine sous revue, l’âge médian des personnes hospitalisées était de 61 ans.